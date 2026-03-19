Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Michael Hartono, uno dei proprietari del Como

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Lutto nel mondo del calcio: è scomparso a Singapore all'età di 86 anni Michael Hartono, principale azionista del Como insieme al fratello Robert Budi. I fratelli Hartono, imprenditori indonesiani tra i più ricchi al mondo, hanno costruito la loro fortuna nel settore del tabacco con Djarum, per poi espandersi nella finanza (BCA), nell’elettronica (Polytron) e nel mercato immobiliare. Dal 2019 erano proprietari del Como 1907, club che sotto la loro gestione è passato dalla Serie D fino alla Serie A, arrivando oggi a competere per la zona Champions. La notizia della morte, riportata da Gazzetta.it, è stata diffusa dai media indonesiani, mentre al momento non sono arrivati comunicati ufficiali da parte della società.

Michael Bambang Hartono era considerato uno degli imprenditori più influenti dell’Indonesia. Secondo quanto ricorda Gazzetta.it, era anche un appassionato giocatore professionista di bridge e si era impegnato a lungo per far riconoscere questa disciplina ai Giochi Asiatici. La sua squadra conquistò la medaglia di bronzo nell’edizione del 2018. Le origini della fortuna familiare risalgono al 1950, quando il padre, Oei Wie Gwan, acquistò una fabbrica di sigarette in fallimento.

Da quel momento, l’azienda si è trasformata in uno dei principali produttori indonesiani di sigarette ai chiodi di garofano. Oggi la famiglia Hartono detiene una partecipazione rilevante in Bank Central Asia, il maggiore istituto bancario del Paese per capitalizzazione, oltre a possedere immobili di alto valore a Giacarta e il celebre marchio di elettronica Polytron.