Gudmundsson fuori dalle convocazioni dell'Islanda: salterà due amichevoli

Gudmundsson fuori dalle convocazioni dell'Islanda: salterà due amichevoli
Oggi alle 09:49Primo Piano
di Redazione FV

Albert Gudmundsson non è stato convocato per il doppio impegno dell'Islanda nella prossima pausa nazionali. Il numero dieci della Fiorentina, rientrato a pieno ritmo nel giro della sua Nazionale negli ultimi mesi dopo i problemi extra-campo dovuti all'accusa di cattiva condotta sessuale (è stato assolto a dicembre scorso) salterà quindi le amichevoli in programma a Toronto contro Canda (sabato 28 marzo) e Haiti (martedì 31 marzo), rimanendo quindi a Firenze per preparare l'ultima parte della stagione. Questa la decisione presa dal Ct Arnar Gunnlaugsson.