Dagli inviati Rakow-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli pensa a Balbo sulla sinistra, davanti Kean insidia Piccoli

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Certamente più liberi mentalmente, ma egualmente determinati a passare il turno. Paolo Vanoli racconta clima e atmosfera di uno spogliatoio che dopo la vittoria di Cremona ha la testa più libera, ma rivendica l'impegno con il quale i suoi avevano affrontato la gara d'andata. Di certo tra le insidie della gara di domani c'è un terreno di gioco in non perfette condizioni, oltre chiaramente alla voglia dei polacchi di cercare l'impresa.

Tentazione Balbo

Nelle logiche di formazione è comunque previsto qualche cambiamento rispetto a Cremona, a cominciare dalla difesa dove si rivedrà Comuzzo dal primo minuto (in coppia con Pongracic) e per proseguire con Balbo che potrebbe essere la novità nel ruolo di terzino sinistro con Dodò confermato a destra. Con Mandragora in cabina di regia, al posto di Fagioli destinato a partire dalla panchina, nuova chance sulla linea mediana anche per Fabbian mentre a completare il reparto ci sarà Ndour.

Kean insidia Piccoli

Intanto Vanoli fa sapere che Kean potrebbe persino cominciare la sfida dall'inizio, seppure nel ballottaggio resti ancora favorito Piccoli. Con Harrison schierato sulla destra possibile riposo per Parisi in vista della sfida all'Inter mentre a sinistra toccherà a Fazzini con Gudmundsson soltanto in panchina. Nei polacchi è ai box Pienko (sostituito da Silva) mentre Tudor non è nelle migliori condizioni, davanti spazio ancora a Braut Brunes con Ivi Lopez e Makuch più larghi.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

RAKOW (3-4-2-1): Zych, Arsenic, Racovitan, Svarnas, Ameyaw, Repka, Struski, Silva, Lopez, Braut Brunes, Makuch.

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Balbo, Mandragora, Harrison, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli.