Trapattoni ricompare nel giorno del compleanno: foto con alcuni tifosi

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Giovanni Trapattoni ha festeggiato ieri 87 anni ed è spuntata una foto con alcuni tifosi a Cusano Milanino, poco lontano dalla casa dove vive. Dei ragazzi di AB79 Collection gli hanno fatto firmare maglie ed altri cimeli, il Trap ha sorriso ed è sembrato in buona forma anche se da qualche anno si è ritirato a vita provata azzerando le apparizioni pubbliche e i post sui social. Per gli appassionati di calcio però resta un mito, anche a Firenze dove ha allenato la Fiorentina nella sua lunga e variegata carriera costellata da titoli ed esperienze nelle nazionali.