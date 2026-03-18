Rosy Bindi: "Sono fiduciosa per la Fiorentina e per il referendum"

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Intervistata da Repubblica in merito al prossimo referendum costituzionale, l'ex Ministra e tifosa viola Rosy Bindi è stata interpellata anche in merito alla Fiorentina. Alla domanda se preferirebbe la Viola sempre in Serie A o la vittoria del no, Bindi ha risposto: "Come la Fiorentina, il no è in recupero. Siamo partiti decisamente svantaggiati e abbiamo fatto cose straordinarie. Vorrei una Fiorentina collocata in A come tradizione, ma non si può non tenere di più alla Costituzione. Sono fiduciosa per tutte e due".