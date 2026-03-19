Il Rakow sogna la remuntada: e prepara un'accoglienza 'di fuoco' per la Fiorentina

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Il Rakow ci crede. E anche i suoi due poli: Częstochowa e Sosnowiec, rispettivamente la sede del club (città dalla cultura secolare famosa per il santuario della Vergine Nera) e il luogo dove si giocherà stasera (Czestochowa non ha uno stadio con licenza Uefa). Le due città sono divise da un'ora di macchina, distanza che percorreranno oltre 11mila sostenitori del Rakow, per un ArcelorMittal Park che sarà tutto esaurito, con tanto di coreografia che si annuncia pirotecnica.

Clima certamente diverso dal deserto del Franchi, con un terreno di gioco che ieri, nella ricognizione della vigilia, è sembrato tutt'altro che in perfette condizioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.