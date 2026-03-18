Ribery, futuro da allenatore: "Speriamo in Italia, un paese che amo"
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida che vedrà l'Atalanta opposta al Bayern, l'ex stella dei bavaresi ed ex Fiorentina Franck Ribery ha parlato anche di cosa aspetta ora la sua carriera mentre sta studiando da allenatore: "Il mio obiettivo è fare l'allenatore. Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso".Non so ancora dove: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità di mettermi in gioco in altri paesi".
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