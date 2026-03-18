Lazio su Comert del Valencia. Lo segue anche la Fiorentina

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Come riportato da Il Messaggero, Mario Gila piace tantissimo alle big e malgrado il suo contratto scada nel 2027, Lotito farà un altro tentativo per trattenerlo. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, l'Inter e il Milan sono avvisate, l'obiettivo della Lazio è quello di venderlo a giugno all'estero, con Leicester e Bournemouth in prima fila per acquistarlo.

Fabiani sta già monitorando dei profili per sostituirlo: i nomi sono quelli di Eray Comer, 28enne del Valencia che si svincolerà a fine stagione e su cui ci sono anche Osasuna, CSKA Mosca, Fiorentina e società che militano in Bundesliga, Danilho Doekhi e Diogo Leite, entrambi in scadenza con l'Union Berlino.