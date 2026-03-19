Tuttosport insiste: De Gea nel mirino della Juve, lo spagnolo è in rotta con i viola

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Su Tuttosport ancora ampio spazio dedicato alla priorità del mercato che verrà per la Juventus: "Grana numero uno" titola il quotidiano di Torino in prima pagina, con tanto di foto di David De Gea, a ribadire l'interesse dei bianconeri per il portiere della Fiorentina. Non sembra esserci però unità d'intenti nella società: le varie correnti all’interno del club produrranno profili anche molto distanti tra loro. Il punto di vista della società è chiaro: quello dell’estremo difensore viene ritenuto un tema chiave per la competitività della squadra.

Per l'Ad Damien Comolli in particolare, il sogno è uno: Guillaume Restes, che l’11 marzo ha compiuto 21 anni, portiere nato e cresciuto a Tolosa, attualmente ancora lì, a difendere la porta dei viola. A proposito di viola però, in lizza per la porta c'è anche David De Gea, nel gruppo insieme a Guglielmo Vicario, oltre al “Dibu” Martinez, per esempio. Profili che piacciono di più a Luciano Spalletti questi, perché ritenuti affidabili e abbordabili: Tuttosport poi scrive che lo spagnolo è in rotta con la Fiorentina e negli ultimi due anni ha dimostrato di saper ancora fare la differenza.