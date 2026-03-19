Non solo Rakow-Fiorentina: ecco il quadro degli ottavi di Conference
Per i tifosi viola occhi su quello che accadrà a Sosnowiec, ma non solo: in serata si delineerà il quadro degli ottavi di Conference, con le sfide di ritorno previste tra le 18.45 e le 21. In contemporanea a Rakow-Fiorentina, alle 18.45, c'è Aek Larnaca-Crystal Palace: si riparte dallo 0-0 dell'andata, con le Eagles che volano a Cipro per staccare il pass dei quarti. Chi vince, affronta la vincente di Rakow-Fiorentina. Alle 18.45 Aek-Celje, sfida che dovrebbe essere una formalità per Luka Jovic e compagni, reduci dal successo per 4-0 ottenuto sette giorni fa in Slovenia.
Stesso orario per Mainz-Sigma Olomouc (0-0 all'andata), mentre alle 21 l'Az, una delle favorite della competizione, andrà a Praga, contro lo Sparta, per difende il 2-1 ottenuto in Olanda; compito più difficile per il Lech Poznan, che dopo aver perso per 3-1 l'andata in Polonia dovrà provare a ribaltare lo Shakhtar Donetsk fuori casa, mentre sembra più facile la serata dello Strasburgo (un'altra delle favorite per la corsa a Lipsia), che riceve in Francia il Rijeka, battuto all'andata 2-1, chiude il quadro Rayo Vallecano-Samsunspor, con gli spagnoli chiamati a gestire a Madrid il successo per 3-1 ottenuto in terra turca.
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