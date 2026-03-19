"Missione quarti": il Corriere Fiorentino presenta Rakow-Fiorentina

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La vittoria di Cremona ha cambiato l’umore in casa Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che aggiunge: tutto sta nella capacità di dare continuità e, nel caso della squadra viola, di farlo sì nella corsa salvezza, ma anche in quella europea. Grava ora sulle spalle della Fiorentina la responsabilità di aggiornare e rinvigorire quanto fatto nell’ultima settimana nell’appuntamento di oggi a Sosnowiec contro il Rakow, con in palio i quarti di Conference: la squadra viola ripartirà dal 2-1 dell’andata, ottenuto all’ultimo respiro con il calcio di rigore siglato da Gudmundsson, e da una leggerezza raramente — per non dire mai — provata nell’arco dell’intera stagione.

Ancora il Corriere: con meno di 72 ore di distanza tra la partita di Cremona e quella di Conference, la questione psicologica e motivazionale sarà determinante: «Anche quando eravamo in un momento difficile della stagione ho sempre ribadito l’importanza di pensare ad una partita alla volta: noi teniamo a questa competizione. Affrontiamo questa gara con un morale diverso, ma questo fa parte di una stagione come quella fatta dalla Fiorentina», questo quanto detto ieri in conferenza stampa da Paolo Vanoli. Un percorso, quello viola, che con Vanoli ha visto la sua squadra ottenere 24 punti in 19 gare di campionato e 3 vittorie e 3 sconfitte in Conference, oltre al k.o. di Coppa Italia con il Como: «Il mio lavoro si potrà giudicare solo a maggio: abbiamo fatto un percorso di alti e bassi, personalmente sarò soddisfatto solo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi».