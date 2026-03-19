Designazioni arbitrali, Fiorentina-Inter affidata a Colombo. Al Var c'è Maresca

Designazioni arbitrali, Fiorentina-Inter affidata a Colombo. Al Var c'è MarescaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sono da poco state rese note attraverso il sito ufficiale dell'Aia le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. In tal senso la sfida che la Fiorentina dovrà sostenere domenica sera al Franchi alle ore 20:45 contro l'Inter, è stata affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici, mentre il quarto uomo sarà Tremolada. Al Var invece ci saranno Maresca e l'Avar Massa. Questo il quadro completo:

FIORENTINA - INTER    h. 20:45

  COLOMBO 

  BAHRI – DEI GIUDICI

  IV:       TREMOLADA

  VAR:     MARESCA

  AVAR:   MASSA