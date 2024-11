IL DATO, Viola con 6 punti in più di quanto dovrebbe avere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'analisi riportata dal Corriere dello Sport emerge ch la Fiorentina ha guadagnato sei punti extra in classifica rispetto a quanto previsto dal modello matematico elaborato dal Cies grazie a un'eccezionale performance in attacco e difesa. La squadra di Palladino, grazie alla combinazione di tiri effettuati da posizioni privilegiate e quelli concessi agli avversari, è la migliore in Serie A in questa statistica. Moise Kean e compagni, con una media di 5,25 tiri a partita contro 4,17 subiti, stanno sfruttando al massimo questa combinazione, portando la Fiorentina al secondo posto.

Con una differenza reti di +15, i viola sono secondi solo all'Atalanta e stanno ripetendo le prestazioni delle migliori stagioni del club, come quella del 1958-59. Questo dato si traduce in una posizione di rilievo anche a livello internazionale, dove la Fiorentina si distingue, facendo meglio persino del Real Madrid, che pur vantando un attacco stellare, è meno efficace nei tiri da zona pericolosa.