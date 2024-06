IL COMMENTO, Idee chiare. Si apre il dibattito su Sottil

FirenzeViola.it

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport, il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le possibili mosse di mercato del club viola, partendo dalla conferenza stampa di ieri di Palladino: "Se le parole fossero punti in classifica, Raffaele Palladino ne avrebbe portati tre al debutto. Alla sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina è stato chiaro, asciutto, per niente vago, non si è nascosto, non ha divagato, gli anni di Galliani gli hanno lasciato qualcosa di interessante in eredità, quanto meno sul piano della comunicazione. [...] Il modulo: non più (o non solo) difesa a quattro, ma a tre. Il che, tradotto sul mercato, significa un robusto ampliamento (i fiorentini sperano di qualità) dei difensori centrali, visto che al momento sono solo tre, più il giovane Comuzzo. Come partenza il 3-4-3. Un’idea di base c’è già. Il portiere: resta Terracciano. Vivaddio, se ne sono accorti alla Fiorentina che un portiere più forte di lui non si trova facilmente. [...] Le ali: Nico Gonzalez a destra a piede invertito.

Sottil dall’altra parte. Si apre il dibattito su Sottil che Palladino ha definito «molto forte», aggiungendo «ha tutto per fare il giocatore ad alti livelli». Era così che Firenze lo immaginava quando ha debuttato a 19 anni in Serie A. Ma poi quelle doti sono affiorate una volta ogni tanto. Ci sono, ma restano nascoste e qui sta la prima scommessa del nuovo allenatore: «Mi prendo io la responsabilità». Aspettiamo con curiosità. [...] I giovani: gli piacciono. Si è fatto raccontare tutto da Galloppa, allenatore della Primavera viola e peraltro suo ex compagno per quattro anni al Parma. Anche questo è un aspetto da seguire con interesse, dovremo vedere fino a che punto gli piacciono".