Il commento di Repubblica: "Niente è perduto ma oltre a Kean serve talento"

"L’eccitazione per il mercato di gennaio è durata poco", scrive stamani sulle pagine di Repubblica per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Como Giuseppe Calabrese. Il giornalista analizza in che modo è arrivato il pessimo risultato per i viola e segnala quanto sia stata pesante l'assenza di Moise Kean in una squadra che non è praticamente mai riuscita a tirare in porta.

"Una sconfitta che rimette in discussione tante cose, ma soprattutto che impone a Palladino di fare scelte diverse, forse più oculate, forse più ragionate. Un passo falso che rischia di compromettere le prospettive della Fiorentina". La prima delle sette partite decisive - come sottolineato alla vigilia dallo stesso Palladino - è andata male, ora ne rimangono altre sei e non sono ammessi passi falsi se non si vuole rimettere in discussione l'Europa: "Niente è perduto, ma oltre alla concretezza serve il talento che è mancato finora".