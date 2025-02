Il commento del Corriere Fiorentino: "Palladino ha fatto di necessità virtù"

vedi letture

Il commento all'incredibile vittoria contro l'Inter della Fiorentina sul Corriere Fiorentino è affidato a Ernesto Poesio che sottolinea come Palladino e la sua squadra siano riusciti a fare di necessità virtù e a sfruttare la difesa per poi ripartire in attacco. "Se ancora ci fossero dubbi sulla praticità della vecchia tattica basata sul contropiede - ha scritto Poesio - la vittoria contro l’Inter certifica come in certe partite non sia certo un disonore applicarla".

Perché oltre agli infortuni ci si è messo in mezzo un regolamento particolare e senza lasciarsi distrarre dal vittimismo Palladino ha dato prova di grande intelligenza tattica. "E chissà che questa vittoria non regali anche ancora più convinzione in vista di un match che adesso, alla luce del secco 3-0 di ieri sera, non appare più così proibitivo. Merito dei giocatori viola, ma anche e soprattutto di Palladino che come la propria squadra è uscito rafforzato dal mercato di gennaio con la società che h a ribadito, con gli arrivi e soprattutto con le cessioni inevitabili, quanto la fiducia nel tecnico sia forte e convinta. Così come la consapevolezza giocarsi la grande occasione per centrare un posto in Champions. Lo sprint finale è iniziato benissimo".