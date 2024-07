IL COMMENTO, Calma ma sul mercato serve un’accelerata

FirenzeViola.it

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport, il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le possibili mosse di mercato del club viola e della stagione appena iniziata: "Con calma, ma non troppa. Di sicuro non la calma usata finora. E se finora l’andamento lento del mercato della Fiorentina poteva essere letto come un’attenta analisi delle possibilità, da oggi serve un’accelerata, ma di quelle sostanziose. [...] Il nuovo allenatore ha bisogno della gente, ma soprattutto di giocatori. [...] Palladino è il nuovo allenatore di un nuovo ciclo della Fiorentina, va sostenuto con forza e con i tempi giusti, tempi che finora risultano dilatati. Dall’ultima conferenza stampa dei dirigenti viola Pradé e Ferrari erano emerse due definizioni: ambizione e miglioramento.

L’arrivo di Kean per ora va catalogato solo come “scommessa”, visto che si tratta di un centravanti che non segna in Serie A da 827 minuti. [...] Si poteva pensare che l’attesa della Fiorentina nascesse dalla volontà di guardare bene dentro l’Europeo, ma ora sta finendo, a meno che Commisso non abbia intenzione di aspettare ancora perché interessato a un nazionale delle quattro semifinaliste. È lecito sperare quanto dubitare. Oggi la squadra non ha il centrocampo e, puntando alla difesa a tre (come indicato da Palladino) ha solo tre difensori (Milenkovic, Quarta e Ranieri), più il giovane Comuzzo. È vero che mancano 40 giorni alla trasferta di Parma, debutto viola nella Serie A 2024-25, ma è ancora tutto, o quasi tutto, da mettere in piedi".