Si registrano movimenti per Jonathan Ikone, scrive la Repubblica (ediz. Firenze). Dopo le richieste di prestito di Como e Bologna, dalla Francia danno il Nantes ed il Paris FC sul giocatore della Fiorentina che continua, però, a volere un trasferimento definitivo e non un semplice prestito. Per l’esterno ha bussato anche la squadra dei Chicago Fire Football Club.