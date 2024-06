IKONÉ, I viola hanno dato il via libera. Manca il suo ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna di La Repubblica(Firenze), nella sua sezione sportiva, si concentra su Jonathan Ikoné. L'ala destra della Fiorentina ha ricevuto un'importante offerta dal Qatar e la sensazione è che la stavolta la cessione possa essere una pista percorribile. L'Al-Duhail ha proposto ai viola una cifra intorno ai 10-12 milioni di Euro per l'esterno classe 1998 e i viola hanno aperto subito. Adesso per il club qatariota manca solo l'accordo con il calciatore, a cui è stato offerto un contratto a tre milioni a stagione.

Arrivato nel gennaio del 2022 come quel funambolo di fascia, dotato di dribbling, velocità e imprevedibilità, capace di far fare il salto di qualità internazionale ai viola. Invece, dopo aver vinto il campionato con il Lille nella stagione 2020-2021, a Firenze la sua avventura si è contraddistinta soprattutto per la sua discontinuità. 12 reti e 13 assist in 115 partite e una titolarità mai presa con costanza. Tanto che Italiano aveva deciso di spostare Nico a destra lasciando la corsia mancina a uno tra i vari Sottil, Kouame e Saponara.

Per la chiusura dell'affare manca soltanto il sì di Ikoné che in Qatar andrebbe a guadagnare il doppio rispetto a quanto guadagna a Firenze. La Fiorentina attende la risposta di Jorko, consapevole di quanto potrebbero farle comodo in sede di mercato quei 10-12 milioni in arrivo dal club arabo. Anche da un punto di vista tecnico tattico, considerando il gioco di Palladino che non vorrebbe ali pure ma calciatori offensivi più duttili, quella del francese non sarebbe una grave perdita.