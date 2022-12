IKONE BIS, L'Europa ora è possibile. Sul Viola Park...

Il giocatore della Fiorentina, Jonathan Ikoné, ha parlato così a La Repubblica (Firenze): "Più concreto sarei devastante? Me lo dicevano anche al Montpellier. Sto lavorando duramente, ogni giorno, per migliorarmi e per essere più concreto. Ritorno in Europa? Abbiamo tutto per risalire la classifica. Social? non li uso perché i miei sono gestiti da una società esterna. Così posso concentrarmi solo sul campo. Viola Park? Prima giocavo per strada e se ripenso a quel campo polveroso di Bondy, mi dico che il sogno che avevo da bambino si è realizzato. Grazie a Commisso e alla società".