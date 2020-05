IGOR, Difficile immaginare calcio senza pubblico

Gli sono bastate poche occasioni per lasciare un segno. Arrivato a gennaio dalla Spal, Igor Julio dos Santos de Paulo ha mostrato doti atletiche notevoli e una sicurezza inaspettata nei movimenti in campo. Anche per questo, nonostante l’incertezza sulla ripresa degli allenamenti di gruppo, è pronto a tornare in campo. "Sono sempre rimasto a Firenze — racconta — non è stato un periodo facile perché mi è mancato il Brasile e parte della mia famiglia che è rimasta lì, ma non è stato semplice per nessuno. È difficile seguire i fatti quando si è a migliaia di chilometri, la tecnologia ci consente di rimanere in contatto, ma un po’ di ansia per la salute dei miei cari c’è sempre. Ritrovarsi al centro sportivo però è stata una bellissima sensazione, avevamo tutti grande voglia di ritrovare il campo ed è stato un primo passo verso la normalità. Adesso speriamo che si possa tornare ad allenarsi tutti insieme". A riportarlo è il Corriere Fiorentino.