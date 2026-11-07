L'identità passa dalla Juve. Corriere dello Sport: "Che sia trasmesso il valore del match"

La sfida contro la Juventus può rappresentare un passaggio importante per la Fiorentina, non soltanto sul piano sportivo, ma soprattutto per ricostruire un'identità ancora poco definita. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come, dopo due anni caratterizzati da un continuo ricambio di giocatori e dall'addio di diversi italiani, la squadra abbia bisogno di riscoprire il significato di indossare la maglia viola. Per questo sarà fondamentale trasmettere ai tanti nuovi arrivati il valore di una partita che a Firenze non è mai come le altre, attraverso le storie e le rivalità tramandate di generazione in generazione.

Il quotidiano invita Vanoli, De Gea, Ranieri e i dirigenti a spiegare ai nuovi acquisti, da Mastantuono a Valdepeñas, fino a Oulai, Viery e Gonçalves, cosa rappresenti la Juventus per Firenze. Un tema che si intreccia con le difficoltà di una squadra ancora in costruzione, tra inserimenti da completare, cambio in panchina dopo appena tre giornate e 150 milioni investiti sul mercato senza una direzione ancora chiara. La chiave, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è il senso di appartenenza, elemento necessario per unire il gruppo e dare finalmente alla Fiorentina un'identità riconoscibile.