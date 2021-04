IACHINI, Un incontro da ex contro il Sassuolo

La Repubblica (ed. Firenze) sottolinea come quella di sabato sia una gara speciale per Beppe Iachini. Nella stagione 2017-2018 il tecnico marchigiano era subentrato a Bucchi, prendendo le redini della squadra neroverde e portandola alla salvezza. Risultato: 11esimo posto. Cionostante, i 43 punti che ottenne non bastarono per guadagnarsi la conferma. Iachini dovrà fare altrettanto a Firenze, sotto gli occhi di Commisso, per convincerlo di aver fatto la scelta giusta nel richiamarlo.