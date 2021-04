IACHINI, Subito un tabù da sfatare per il tecnico

Beppe Iachini è pronto a ricominciare la propria avventura sulla panchina della Fiorentina su un campo difficile di una tifoseria che nutre nei suoi confronti sentimenti tutt'altro che positivi, ovvero quella del Genoa. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea che il tecnico marchigiano contro il Grifone non ha mai vinto né in A, né in B. Spera quindi di ottenere i tre punti al suo secondo esordio, dal momento che la Fiorentina, ora più che mai, ha bisogno di numeri per arrivare al più presto alla salvezza.