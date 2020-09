IACHINI, La seconda vita e il filo diretto con Commisso

La Nazione di oggi concentra la sua attenzione sulla situazione di mister Beppe Iachini che a un certo punto, era luglio, si sentiva praticamente con tre quarti di piedi fuori dalla Fiorentina, come confidato dallo stesso ad alcuni conoscenti. A cambiare è stata soprattutto la volontà di Rocco Commisso, autore di una scelta - la conferma - personalissima, come fu nel caso di Montella. E dal quasi esonero, per Iachini è iniziata una sorta di nuova vita, visto che ora può godere della fiducia e di un rapporto più che diretto con il suo presidente, che sente spesso via telefono. La sua ricetta per il mercato è semplice: quanti debbano essere gli acquisti, questi servono di qualità. Ed è tutt'altro da escludere che Commisso stesso chieda di ascoltare con particolare attenzioni le richieste del suo allenatore.