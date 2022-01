IACHINI, Il retroscena: tra i primi a sapere di Piatek

Il Corriere Fiorentino stamani in edicola racconta un curioso retroscena: uno dei primi a sapere che la Fiorentina aveva chiuso per Piatek è stato Beppe Iachini. Proprio lui che aveva fatto carte false per avere un regista e un attaccante come Torreira ed il polacco, è stato contattato da un messaggio di Pradè con toni scherzosi e pieni d'affetto, perché i rapporti sono rimasti buonissimi.

Retroscena a parte, il quotidiano sottolinea come l’arrivo dell’ex Genoa è un’altra dimostrazione del fatto che la Fiorentina fa sul serio. Un vero e proprio blitz, grazie al quale Pradè e Joe Barone hanno bruciato la concorrenza del Genoa che, nei giorni scorsi, aveva mosso passi importanti per riportare in rossoblù il centravanti polacco. Una volta entrata in scena la Fiorentina però, Krzysztof (che indosserà il numero 19) non ha avuto dubbi. Troppo allettante l’idea di trasferirsi in una squadra in lotta per l’Europa con la prospettiva, magari, di diventarne qualcosa in più di una semplice alternativa.