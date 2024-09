IACHINI, Il cappello di Rocco? Diciamo un segno di affetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal quotidiano La Nazione oggi in edicola il Presidente Rocco Commisso probabilmente voleva solo proteggersi dal rovente sole di mezzogiorno prima di Fiorentina-Lazio, ma indossando il cappellino con la visiera ha subito richiamato il cosiddetto "Iachini style". Intervistato dal quotidiano fiorentino, l'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha scherzato così sull'episodio: "Ho visto, diciamo che è stato un segno di affetto? Di sicuro il cappellino è quasi uno stemma di famiglia per me e io da sempre considero la Fiorentina come una famiglia".

Il tecnico ascolano poi saluta affettuosamente il Presidente gigliato

"Con lui c'è stima reciproca e affetto. Abbiamo vissuto insieme una pagina bella e non facile della Fiorentina, ma mi sono legato a Commisso dal primo giorno in cui mi ha chiamato. Alla Fiorentina mando il mio in bocca al lupo per questa stagione e per il futuro. Vai presidente. E sempre forza viola".