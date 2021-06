TUTTOSPORT, Vlahovic, la Juventus torna alla carica

L’edizione odierna di Tuttosport questa mattina torna a parlare di Dusan Vlahovic e di un futuro che potrebbe essere lontano da Firenze, nonostante le rassicurazioni arrivate da più parti in casa Fiorentina negli ultimi giorni e la voglia di provare fino all’ultimo a prolungare il contratto della punta. Come spiega il quotidiano, la Juventus continua a monitorare da vicino il classe 2000 serbo che il club di Commisso valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro ma anche ieri nella diretta Instagram con i tifosi il dg viola Barone ha ribadito la volontà di confermare in viola la punta. Oltre alla Juventus, in ogni caso, sul conto di Vlahovic ci sono Atletico Madrid, Liverpool e Milan con i Reds che avrebbero già avviato i contatti con il suo entourage.