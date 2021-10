TUTTOSPORT, Vlahovic, il piano Juve: le proposte

L'edizione odierna di Tuttosport è sicura: il piano della Juventus in vista della prossima estate si chiama Dusan Vlahovic. In Serbia in queste ore viene ripetuto che la società bianconera sia in pole position sul serbo, partito già alla grande in questa stagione con 6 gol in 8 partite, ma molto se non tutto dipenderà dalla volontà di Rocco Commisso. Come spiega il quotidiano, dato lo stallo sulla questione rinnovo, la situazione è molto simile a quella che ha visto protagonista Chiesa nell'estate 2020, con il giocatore che scelse di non rinnovare e forzò la mano per essere ceduto. Commisso non ha per ora l'esigenza di vendere il serbo ma non vorrebbe nemmeno perdere a 0 nel 2023 un capitale da 60 milioni. Ci sono dunque due strade per accontentare la Fiorentina: o il classico prestito biennale (formula già usata per Chiesa e Locatelli) o l'inserimento di una serie di contropartite tecniche per ridurre l'esborso dei contanti.