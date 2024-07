TUTTOSPORT, Virata del Milan su Rios e Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si complica Fofana, virata rossonera su Rios o Amrabat", è uno dei titoli che si legge all'interno dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese riporta come il Milan abbia frenato bruscamente nella trattativa col Monaco per Fofana, viste le richieste improvvisamente salite da parte dei monegaschi. Per questo i rossoneri stanno tornando a valutare anche altri profili, tra i quali anche Richard Rios del Palmeiras (accostato tempo fa anche ai viola) e Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito allo United ma in procinto di lasciare nuovamente Firenze.