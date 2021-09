TUTTOSPORT, Viola pagano mancanza solidità difensiva

Italiano si illude, ma alla fine a far festa è Simone Inzaghi. La Fiorentina nel primo tempo è sfrontata, arrembante e gasa il popolo viola, ma in difesa ci sono lacune evidenti che permettono ai nerazzurri di trafiggerla. Se si vuole trovare un difetto alla Fiorentina forse è proprio la poca solidità difensiva visto che ha preso gol in tutte le gare finora disputate in campionato. A stupire però è l'atteggiamento dei viola in avvio che partono con un pressing continuo, feroce, famelico e con scambi veloci. La concretezza e la pragmaticità dell'Inter fanno sì che siano i nerazzurri a far festa alla fine, ma i segnali lanciati dalla Fiorentina sono senz'altro positivi. A riportarlo è Tuttosport.