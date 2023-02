TUTTOSPORT, Viola, Juve e finale: in Uefa andrebbe...

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene data una lettura su come potrebbero variare i posti in Uefa in caso di finale di Coppa Italia della Fiorentina con la Juve ma di possibile squalifica dei bianconeri. Se i bianconeri vincessero la Coppa, bisognerebbe poi attendere l’iter completo di tutti i processi. Ma se il club bianconero venisse condannato in Italia per aver gravemente alterato per anni le competizioni sportive, sarebbe revocato anche quell’eventuale trionfo in Coppa? In teoria, in questo caso il trofeo andrebbe alla finalista sconfitta, Fiorentina o Cremonese (con accesso diretto all’Europa League). Se invece la Coppa restasse alla Juventus per assenza di implicazioni giuridiche, ma l’Uefa escludesse il club dalle Coppe europee, l’organismo europeo dovrebbe, in base al format delle qualificazioni, accogliere ai preliminari di Conference la 7ª in campionato. Tuttavia una normativa chiara per un caso particolare come quello della Juventus non esiste: sarebbe comunque necessaria un’interpretazione, da parte dell’Uefa. Un rompicapo, per noi comuni mortali in attesa.