TUTTOSPORT, Via il turnover negativo. Kean, e la regola dell'ex

Chissà se la legge dell’ex varrà anche oggi contro il Verona? La domanda se la pone Tuttosport, che nelle sue colonne dedicate alla Fiorentina, si concentra su Moise Kean, avversario oggi del suo passato. Il classe 2000 conta una stagione nel club veneto nel 2017-18 (20 presenze e 4 reti) in prestito dalla Juventus, oggi è atteso di nuovo titolare nell'attacco della Fiorentina e da stasera raggiungerà il ritiro della nazionale a Coverciano. Scontato che il suo ritorno in campo dia una carica speciale a tutto il gruppo a caccia del 6° successo consecutivo in campionato. Funzionerà anche per lui la “legge dell’ex” come è stato, finora, per molti della Fiorentina? Basti pensare a Palladino e alla rimonta sul Monza di cui è stato allenatore fino allo scorso giugno (da 0-2 a 2-2 al 96’grazie a Kean e a Gosens), a Cataldi per la prima volta avversario della Lazio battuta 2-1, al gol di Adli al Milan sconfitto con lo stesso risultato al Franchi e a quello di Bove alla Roma travolta per 5-1, per ultimo è stato Mandragora, ex granata, a festeggiare domenica scorsa in casa del Toro.

Intanto, ricorda il quotidiano, è già accaduto quattro volte che l’attaccante abbia affrontato da avversario l'Hellas Verona, con due gol finora da ex gialloblu, ed è sempre uscito vittorioso. Allargando il discorso alla squadra, dopo il massiccio (e negativo) turnover adottato in coppa, Palladino torna ad affidarsi ai titolari. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo: con Cataldi ancora ai box per problemi muscolari e Adli non al meglio, lottano per due posti Mandragora, Richardson e Bove.