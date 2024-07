TUTTOSPORT, Udinese chiede 13 mln per Lovric

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il mercato viola, dopo gli acquisti di Kean, Pongracic e Colpani, non è ancora terminato. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, i viola cercano un nuovo portiere e il primo sulla lista è Juan Musso dell'Atalanta. A centrocampo l'Udinese ha rifiutato una prima offerta dei viola da 8 milioni per Sandi Lovrić, i friulani hanno rialzato a 13.

Per quanto riguarda Weston McKennie, l'americano ora prende tempo e valuta altre offerte visto che vorrebbe continuare a giocare in Champions League. Mentre in uscita, Josip Brekalo piace sia in Italia (Parma e Cagliari) sia all'estero in Croazia, Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato su tutte.