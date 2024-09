TUTTOSPORT, Serena: "Nico potrà servire bene Vlahović"

FirenzeViola.it

In un’intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, l’ex attaccante Aldo Serena ha espresso la sua opinione su due ex giocatori della Fiorentina, ora in forza alla Juventus: Vlahovic e Nico González. In particolare, sul serbo si è soffermato dicendo: "L’ho visto determinato e consapevole, in tutto e per tutto al centro della nuova Juventus. Semmai è ancora alle prese con degli eccessi di foga su cui dovrà lavorare per gestire meglio. Ha segnato due gol, ma sarebbero potuti essere di più: il progetto tecnico di Thiago Motta può davvero esaltarlo".

Poi, sull’argentino che potrà giocare in funzione del suo ex ed attuale compagno: "È in grado di servire bene Vlahovic, certo, ma soprattutto è un giocatore che sa occupare l’area ed è un ottimo colpitore di testa. Le difese avversarie, con lui in campo, non potranno concentrare le attenzioni soltanto sul serbo".