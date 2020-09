TUTTOSPORT, Saponara vede Parma e il Liverani-bis

All'interno di uno dei vari articoli di Tuttosport dedicati al calciomercato in tutte le sue sfumature, c'è spazio anche per un viola in uscita come Riccardo Saponara. Il fantasista, di ritorno dal prestito al Lecce, potrebbe presto lasciare nuovamente Firenze, visto che sul suo conto ci sarebbe ora il Parma, in cui andrebbe a ritrovare come allenatore Liverani. Il suo, però, non è l'unico nome sul taccuino dei ducali.