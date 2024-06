TUTTOSPORT, Per Nzola ecco la corte del Cagliari

FirenzeViola.it

Con l’arrivo di Kean in riva all'Arno, e in attesa di altri colpi in entrata, la Fiorentina sarebbe pronta a liberare alcune pedine per alleggerire l'unico reparto affollato: l'attacco. Secondo Tuttosport, l'arrivo del classe 2000 dalla Juventus potrebbe anche facilitare la cessione di Nzola. Dopo una stagione negativa, ci sarebbe l'opportunità per l'angolano di rifarsi al Cagliari.

La squadra sarda, infatti, starebbe considerando l'ex Spezia per rinforzare il proprio reparto offensivo, dopo l'arrivo in prestito di Piccoli dall'Atalanta. Tuttavia, prima i rossoblù dovranno vendere a loro volta, e l'indiziato principale sembra essere Lapadula, richiesto da mezza Serie B.