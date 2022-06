TUTTOSPORT, Mercato: Dodo dice sì. Arnautovic...

La Fiorentina ha individuato il sostituto di Alvaro Odriozola: da giorni infatti, anche sul sito di FirenzeViola.it, si parla dell'interesse viola per Dodo, esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Tuttosport scrive che il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, con l'ultimo scoglio che è rappresentato dalle richieste dello Shakhtar, che chiede non meno di 15 milioni e punta a cederlo solo a titolo definitivo. Le alternative per la Fiorentina sono rappresentate da Zelik Celik (Lille) ed Hector Bellerin (di ritorno all'Arsenal dopo il prestito al Betis Siviglia).

Capitolo attacco: il riscatto di Piatek non sembra facile, l'idea low cost è rappresentata da Djuric (svincolato dopo l'esperienza alla Salernitana), mentre Tuttosport lancia la suggestione Marko Arnautovic: il centravanti del Bologna è legato agli emiliani fino al 2024, ma l'idea di tornare a giocare in Europa potrebbe fargli venire voglia di tentare una nuova esperienza in Italia.