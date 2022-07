TUTTOSPORT, Lo Spezia lavora per prendere Drago

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa un punto di mercato anche per quanto riguarda le mosse attorno alla Fiorentina. Specie in uscita, visto che - si legge - prosegue la trattativa con lo Spezia per la cessione di Bartlomiej Dragowski, il cui arrivo sbloccherebbe Provedel alla Lazio. Il Lecce, inoltre, ha chiesto Marco Benassi ai viola, anche se il giocatore continua a sperare in una permanenza a Firenze.