TUTTOSPORT, La Juventus pensa a Quarta per la difesa

L'edizione odierna di Tuttosport, fa il punto sulle possibili mosse della Juventus in chiave mercato. Per la difesa, tra i nomi sul taccuino di Giuntoli, il quotidiano torinese fa quello del centrale del Bologna Riccardo Calafiori, ma nono solo, anche quello di Lucas Martinez Quarta. L'argentino con la Fiorentina ha un contratto che va in scadenza nel 2025 e, al momento, i dialoghi per il rinnovo non hanno portato che a fumate grigie.

Se i viola e l'entourage del giocatore non dovessero riuscire a trovare un accordo per il prolungamento è chiaro che onde evitare di perderlo a zero, la Fiorentina potrebbe cederlo in estate. Tra l'altro i rapporti tra le due dirigenze sono buoni, come dimostrato dalle numerose operazioni fatte negli ultimi anni. Ultima in ordine di tempo quella riguardante Arthur, giocatore che la Fiorentina vorrebbe provare a trattenere chiedendo uno sconto ai bianconeri sui 20 milioni per il riscatto. Chissà allora se nella trattativa per il brasiliano non venga inserito anche il nome di Martinez Quarta.