TUTTOSPORT, La Fiorentina è very Gud. Lazio battuta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Ciclone Gudmundsson. L'islandese entra a inizio ripresa con la Fiorentina sotto di un gol contro la Lazio e ribalta la partita con una doppietta su rigore, il secondo realizzato al 90’ con identica freddezza e precisione con cui ha segnato quello dell'1-1. Un esordio fragoroso per il nuovo numero 10 viola mentre i tifosi già gli dedicano cori personalizzati. Un esordio che permette a Raffaele Palladino di festeggiare la prima vittoria da quando allena a Firenze". Queste le prime parole di racconto del lunch match giocatosi ieri al Franchi tra Fiorentina e Lazio da parte di TuttoSport.

Se da una parte i tifosi viola possono esultare per i primi tre punti della stagione, dall'altra il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha il rimpianto di non aver segnato anche il secondo gol in un primo tempo che i suoi ragazzi hanno giocato meglio dei viola. I capitolini nella prima frazione hanno più volte chiamato agli straordinari De Gea e addirittura nel finale di gara hanno avuto anche l'occasione per tornare in vantaggio con l'incornata di Guendouzi che è finita sulla traversa. Alla fine a deciderla è stato l'uomo più atteso Albert Gudmundsson. L'islandese dopo aver calciato il rigore battibecca anche con Kean per tirare il secondo penalty prima di mettere freddamente il pallone alle spalle di Provedel per la seconda volta.