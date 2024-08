TUTTOSPORT, L'ora di Nico alla Juve: siamo ai dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la trattativa tra Fiorentina e Juventus per portare Nico Gonzalez in bianconero. "Juve, è l'ora di Nico!", titola il quotidiano che riporta come l'affare sia ormai ai dettagli: il club bianconero avrebbe inserito i bonus per arrivare ai 40 milioni richiesti dai viola attraverso un prestito oneroso e un conguaglio successivo.

Con il giocatore c'è già l'accordo, anche se l'argentino non si è messo di traverso con la Fiorentina e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Trattativa, prosegue il quotidiano, che in ogni caso è svincolata da Filip Kostic che farebbe il percorso inverso: il serbo è ormai convinto, è pronto a firmare un triennale con i viola mentre tra i due club ci sono differenze non insuperabili per la valutazione del cartellino, con la mediazione che potrebbe essere trovata a una cifra tra i 6/7 milioni.