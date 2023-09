TUTTOSPORT, Gonzalez stasera può sfatare il tabù

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sollievo Viola. C'è Gonzalez contro la Dea". Così titola TuttoSport questa mattina nell'articolo dedicato alla Fiorentina. Italiano non vuole rinunciare alla sua stella, 5 gol in 7 partite tra club e Nazionale. Nico non ha mai segnato contro l'Atalanta: un tabù che l'argentino può sfatare questa sera.

I viola con Nico in campo non hanno mai perso contro Gasperini: in quattro partite hanno realizzato tre vittorie e un pareggio. Vincenzo Italiano, oltre ad augurarsi che la striscia positiva continui, ritrova Barak tra i convocati ma è ancora out Ikone. I ballottaggi per la formazione continuano ma non in attacco, dove con tutta probabilità giocherà Nzola, che proverà a sbloccarsi davanti ai 30mila presenti al Franchi questa sera