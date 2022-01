TUTTOSPORT, Cabral, l'impresa è far scordare DV9

Spazio all’approdo a Firenze di Arthur Cabral sulle pagine odierne di Tuttosport: come sottolinea il quotidiano, il centravanti brasiliano avrà un compito difficilissmo: cercare di abituarsi più in fretta possibile al nostro campionato e far rimpiangere il meno possibile Vlahovic. Dovrà essere pronto e reattivo pure l'allenatore, Vincenzo Italiano, che dovrà integrarlo velocemente negli schemi, dopo aver fatto la sua conoscenza diretta. In questi giorni al centro sportivo è assente in fase offensiva anche Nico Gonzalez, convocato dall'Argentina (insieme a Martinez Quarta) ma Cabral potrà iniziare a lavorare con gli altri esterni d'attacco come Sottil, Saponara e Callejon oltre che con Piatek, suo collega di reparto. Cabral vorrà già mettere la gara con la Lazio nel mirino, per essere almeno convocato.