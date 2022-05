TUTTOSPORT, Bivio ACF: oggi il primo match point

Tuttosport, questa mattina in edicola, sottolinea come la Fiorentina si trovi di fronte a un bivio. Oggi, contro la Sampdoria, i viola si giocano il grande sogno europeo: si tratta del primo match point, poi tutto si deciderà all’ultima giornata in casa con la Juventus. “Vogliamo finire in bellezza - ha detto Vincenzo Italiano presentando la sfida - e vogliamo una prestazione importante, concentrati al massimo per ottenere il nostro obiettivo”.