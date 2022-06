TUTTOSPORT, Al Torino piace Djuric ma c'è la Viola

Come riporta Tuttosport, tra i nomi nuovi associati al Torino c’è quello di Milan Djuric , dal primo luglio, in assenza di un rinnovo non ancora sottoscritto, svincolato dalla Salernitana. Per costi e formula dell’operazione l’affare è goloso, ma ci si trova anche al cospetto di un giocatore utile a far salire la squadra, ma poco prolifico (5 reti in 33 presenze, con i campani). Nonché dalla carta d’identità non più freschissima: Djuric ha infatti già compiuto 32 anni (il 22 maggio). Inoltre - precisa il quotidiano - al momento c’è la concorrenza forte della Fiorentina.