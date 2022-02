TUTTOSPORT, ACF a +17: nessuno ha fatto meglio

Come scrive Tuttosport nella sua analisi odierna, i viola scalano ancora la classifica in attesa di recuperare la gara con l'Udinese, superano la Roma e azzardano sogni di gloria: "La Champions? Guai fermarci ma ci crediamo, è stata una domenica perfetta" - dice Piatek, il “Pistolero” che come vede la Dea non perdona, 3° gol dopo la doppietta di 10 giorni fa a Bergamo in Coppa Italia, 4° in altrettanti confronti che ne fanno il suo bersaglio preferito. La Fiorentina ha 17 punti in più rispetto allo scorso campionato (nessuna squadra in A ha fatto meglio) e Piatek, preso come vice-Vlahovic, ha fatto 5 reti in 6 gare, una ogni 77’. Per la cronaca: il centravanti serbo passato alla Juve è a quota 1.