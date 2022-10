TUTTOSPORT, 4 partite per cambiare la stagione

La Fiorentina ha adesso 4 partite prima della sosta mondiali in Qatar per cercare di dare una svolta alla propria stagione. Al momento Italiano ha conquistato solo 10 punti in classifica e cercherà di vincere al Picco di La Spezia per continuare sula scia di vittorie dopo il successo europeo contro il Basaksehir e la qualificazione al turno successivo raggiunta, e per ottenere i 3 punti il giocatore determinante potrebbe essere proprio Luka Jovic. A riportarlo è Tuttosport.