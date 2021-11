TIRRENO, Troppi cambi in mezzo: errore a Empoli

Anche l'edizione odierna de Il Tirreno analizza il momento della Fiorentina alla luce della sconfitta in rimonta di Empoli: come sottolinea il quotidiano, quella continuità che Italiano da tempo stava invocando la sua squadra non riesce proprio a trovarla. Anzi. Risultati alla mano, la Fiorentina è una formazione che si sta dimostrando capace di vincere come di perdere contro di tutte: big, neopromosse e formazioni di medio livello. Il ko del Castellani deve suonare come un campanello d'allarme sia per la tenuta fisica che per quella mentale della squadra viola, i cui cambi anche a Empoli non sono serviti a dare la scossa durante la partita: d'altra parte, se come ha fatto Italiano decidi di sostituire tutto il centrocampo in un momento cruciale della partita, le conseguenze possono anche essere pesanti, conclude il giornale.