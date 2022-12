TIRRENO, L'ultimo step prima di rivedere Castrovilli

L'edizione odierna de Il Tirreno sposta l'attenzione su Gaetano Castrovilli e su quando, il numero dieci viola, potrebbe tornare in campo. Lo scorso aprile contro il Venezia quella torsione fu fatale: rottura del crociato, collaterale e menisco. Castro però si è subito rialzato, lavorando giorno dopo giorno per arrivare al rientro in campo. Ormai, da più di un mese, lavora in gruppo con i compagni e con le dovute cautele, ma finalmente la luce in fondo al tunnel, in attesa delle partite ufficiali, sembra essere stata raggiunta. Monaco domani o Lugano durante la settimana, Castrovilli potrebbe tornare ad assaporare il campo in una di queste due occasioni. Il rientro nelle amichevoli rappresenta l'ultimo step da compiere per tornare a piena disposizione in questa seconda parte di stagione.